2020 Miraç Kandili ne zaman?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili idrak etmişti.

21 Mart Cumartesi günü üç aylar içerisinde diğer bir kandil olan Miraç Kandili idrak edilecek.

HAZRETİ MUHAMMED'İN ALLAH'IN HUZURUNA YÜKSELDİĞİ GECE



İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.



Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.



Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.



KANDİL TARİHLERİ



Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe



Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi



Berat Kandili 7 Nisan Salı

Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba