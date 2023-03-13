2023 hac kesin kayıtları başladı: e-Devlet hac kayıtları nasıl yapılır?

2023 hac kesin kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı, hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Peki, e-Devlet üzerinden hac kesin kayıtları nasıl yapılır?

2023 hac kesin kayıtları başladı: e-Devlet hac kayıtları nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılı hac kesin kayıtlarının başladığı duyuruldu. Peki, hac kesin kayıtları nasıl yapılır?

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler" denildi.

2023 yılı hac kesin kayıt işlemlerinde, organizasyon tercihinizi, havalimanı seçimi, hac konaklama ve oda tercihleri işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

2023 hac kesin kayıtları başladı: e-Devlet hac kayıtları nasıl yapılır? - 1

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN KAYIT İŞLEMİ

Hac kura sonuçlarına göre adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.

Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteleriyle gerçekleştirebilecekler.

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