2023 hac kesin kayıtları başladı: e-Devlet hac kayıtları nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılı hac kesin kayıtlarının başladığı duyuruldu. Peki, hac kesin kayıtları nasıl yapılır?
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler" denildi.
2023 yılı hac kesin kayıt işlemlerinde, organizasyon tercihinizi, havalimanı seçimi, hac konaklama ve oda tercihleri işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN KAYIT İŞLEMİ
Hac kura sonuçlarına göre adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.
Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteleriyle gerçekleştirebilecekler.