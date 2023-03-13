2023 hac kesin kayıtları başladı: e-Devlet hac kayıtları nasıl yapılır?

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN KAYIT İŞLEMİ

Hac kura sonuçlarına göre adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.



Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteleriyle gerçekleştirebilecekler.