Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu: Oğlu gözaltına alındı

Antalya'da yaşayan Pakistanlı kadın, evinde boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu: Oğlu gözaltına alındı

Pakistanlı A.A.Q (30), Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki evine geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59), mutfakta boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının oğlu A.A.Q'yu gözaltına aldı.

Pakistanlı anne ve oğlunun 8 Nisan'da Ahatlı Mahallesi'ndeki apartmana taşındıkları ve A.A.Q'nun İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı

Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı

Mersin'de polis minibüsü kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı

Mersin'de polis minibüsü kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı

Koltuk fabrikası iflas etti: Alacaklılardan yağma girişimi

Koltuk fabrikası iflas etti: Alacaklılardan yağma girişimi

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi

Günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de

Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...