2023- YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı (2023-YÖKDİL/2 Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, ikinci kez düzenlendi. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru soruldu. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları sınavın hemen ardından erişime açıldı.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? ÖSYM yaptığı yazılı açıklamada;

"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.