2024-TUS 1. Dönem sonuç tarihi: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM, 2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.



TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 27 bin 633 aday katılım sağladı.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak.



CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.