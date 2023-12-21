21 Aralık'ta ne oluyor? En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık hakkında bilgiler

KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ



21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.



21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.



23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.