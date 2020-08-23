23 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 217 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 217 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 80 bin 302 test yapıldı, bin 217 kişide Covid-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 19 hasta hayatını kaybetti, 795 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.



Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.



Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.



"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz, tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."



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