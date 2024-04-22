23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz olacak
Açıklama geldi: 23 Nisan'da (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Salı günü otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

Açıklama geldi: 23 Nisan'da (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Salı günü otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 23 Nisan'da , ve 'de metronun ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy- hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

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