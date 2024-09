24 bin 812 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan konutların hak sahipleriyle buluşturulması için 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni' gerçekleştirildi.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ve milletvekilleri katıldı.



"2025 SONUNDA TÜM DEPREMZEDELERİ EVLERİNE YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanların acılarını paylaştıklarını aktararak, "Üzüntüleri devam edecek. Kaybettiklerimiz var, onları unutma şansımız yok ama bugün o yeni konutlarına yerleşmiş olmalarının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii hedefimiz burada da 450 bin rakamına ulaşmak. Zaten bugüne kadar, 311 bin bağımsız bölümün ağırlıklı olarak konut olmak üzere ihalesini gerçekleştirdik. Kalan konutların da büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yıl sonu itibarıyla burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. 2025 yıl sonu itibarıyla tüm depremzede vatandaşları evlerine yerleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



"3 KURA TÖRENİ DAHA YAPACAĞIZ"



İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin büyük yıkıma uğradığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu aziz millet, 'Asrın Felaketi'ni asrın dayanışmasına, birlikteliğine taşıdı ve tek yürek olmayı başardı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekim, kasım ve aralık ayında 3 ayrı kura töreni daha yaparak, inşallah yıl sonunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın topluma sözü olan 200 bin konutun kurasını çekip anahtar teslimini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gerçekleştirilen kuraya ilk defa orta hasardan hak sahibi olan vatandaşlar da katılacak. Hatay'da 7 bin 519, Adıyaman'da 6 bin 541, Malatya'da 2 bin 796, Diyarbakır 1368, Şanlıurfa 1180, Gaziantep 643, Osmaniye'de 507, Kilis'te 426, Elazığ'da 412 ve Adana'da 240 konutun kurasını çekeceğiz."



"KONTEYNERDEN KALICI KONUTLARA GEÇECEĞİZ"



AFAD Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat'ta çok büyük afet yaşandığını belirterek, "11 ilimizde oluşturulan 415 konteyner kentte, 220 bin konteynerde, 700 bin afetzedemizi misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün yapılacak kura töreniyle beraber konteynerlerden kalıcı konutlara geçeceğiz. Kura çekeceğimiz konutlardan 4 bin 488'i kırsal alanda, diğerleri ise şehir merkezlerinde bulunuyor. Yıl sonuna kadar inşallah her ay bizim için büyük bir mutluluk olan vatandaşlarımıza kalıcı konut kuralarını da çekmeye devam edeceğiz. Depremin açtığı yaraları hep birlikte saracağız, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak, yeniden inşa edeceğiz. Bu sürecin yönetilmesine liderlik eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım" dedi.



"200 BİN KONUTUN TESLİMİNİ HEDEFLİYORUZ"



TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, depremin etkilediği 11 ilde 204 bin konutun yapımını başlattıklarını kaydederek, "76 bin 442 konutun teslimini yaptık, yıl sonuna kadar da toplam 136 bin 850 konut idaremiz eliyle olmak üzere, toplam 200 bin konutun teslimini yapmayı hedefliyoruz. Alt ve üst yapısıyla parklarıyla depremlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmalardan sonra noter gözetiminde katılımcıların butona basmasıyla kura çekimi başlatıldı. Kuranın tamamlanmasının yaklaşık 5,5 saat süreceği öğrenildi.