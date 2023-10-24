24 Ekim 2023 Tarihli ve 32349 Sayılı Resmi Gazete (Resmi Gazete kararları)

24 Ekim 2023 Tarihli ve 32349 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

–– Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2023/39)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KURUL KARARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2023 Tarihli ve 12138 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/144, K: 2023/137 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/6/2023 Tarihli ve 2020/7697 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2023 Tarihli ve 2019/345 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARLARI



–– Yargıtay 3 ve 4. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri