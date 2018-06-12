24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.



Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollağolu ve Doğu Perinçek cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.



Seçmenler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.



Seçmen nerede oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesi ve e-devlet portalından öğrenebilecek.



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