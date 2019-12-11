26 futbolcu İstanbul'da dolandırıldı

Menajer olduğunu söyleyen bir Iraklı "Türkiye'deki kulüplerde futbol oynama" vaadiyle sporculardan 1500'er euro topladı. Sonra da kayıplara karıştı.



Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'de futbolcu olma hayaliyle geldiler. Dolandırıcılara 1500'er eurolarını kaptırdılar.



Cezayir, Tunus ve Faslı sporcu Türkiye'de yaşayan bir Iraklı ile iletişime geçti. Kendini menajer olarak tanıtan Iraklı'nın sizi Türkiye'de futbolcu yapacağım vaadine inandılar.



İstanbul'a geldiler. Iraklı menajer her futbolcudan 1500 euro aldı, karşılığında baze belgeler verip, ortadan kayboldu. Bu sözleşmeyi yapan menejere ulaşamayan sporcular Esenyurt'ta tek odalı bir evde kalmaya başladı. Ancak günlerce beklemelerine rağmen eve gelen giden olmayınca polise gitmeye karar verdiler.

Esenyurt'ta caddede yürürken, Arapça bilen Muhammet Ali Işık adlı bir İstanbullu onlara yardımcı oldu. Futbolcuları polis merkezine götürdü



Polis, futbolcuların ülke konsolsoluklarıyla iletişime geçerken, dolandırıcılıkla suçlanan Iraklı menejeri aramaya başladı.