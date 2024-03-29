TOZ TAŞINIMI UYARISI



Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

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Önümüzdeki günlerde de çöl tozlarının gelmeye devam edeceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Rüzgarlar Libya ve Cezayir'in havasını Türkiye'ye taşıdı. O bölgenin çöl tozları da geldi. Bugün Yozgat, Çorum, Tokat, Ordu, Trabzon ve Samsun arasında yağış geçişleri olacak. Araçların üzerlerinde çamur lekeleri görülebilir. Çöl tozları pazar günü de etkisini sürdürebilir." dedi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



EDİRNE °C, 25°C



Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C



Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 23°C



Parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 24°C



Parçalı bulutlu



EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 20°C



Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 25°C



Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 24°C



Parçalı bulutlu



MANİSA °C, 26°C



Parçalı bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.



ADANA °C, 27°C



Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 24°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu



MERSİN °C, 27°C



Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU °C, 21°C



Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 25°C



Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C



Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



TOKAT °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



TRABZON °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 14°C



Parçalı bulutlu



KARS °C, 15°C



Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 17°C



Parçalı bulutlu



VAN °C, 10°C



Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 20°C



Parçalı bulutlu



GAZİANTEP °C, 20°C



Parçalı bulutlu



SİİRT °C, 19°C



Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA °C, 22°C



Parçalı bulutlu.