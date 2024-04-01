29 yaşındaki gencin sır ölümü

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Muhammet Varol (29) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.



Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Varol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Muhammet Varol'un cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.



Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.