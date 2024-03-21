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3 ilde BTÖ'ye eş zamanlı operasyon: 94 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdaoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandığını açıkladı.

3 ilde BTÖ'ye eş zamanlı operasyon: 94 gözaltı

Bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin; İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu çok sayıda materyale el konuldu.

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