3 ilde BTÖ'ye eş zamanlı operasyon: 94 gözaltı

Bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Şüphelilerin; İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.



Operasyon sonucu çok sayıda materyale el konuldu.





3️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 9️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗



Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz❗️



❌ Emniyet Genel Müdürlüğü… pic.twitter.com/a4pdtV1YR3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2024