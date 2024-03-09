30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ'ye yönelik 30 ilde 5 gündür devam eden Kıskaç-10 operasyonları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, Örgütün sözde “Askeri Mahrem

Yapılanması”, “Emniyet Mahrem Yapılanması” ve “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı.