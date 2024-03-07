4 ilde "Mahzen-5" operasyonu: 36 gözaltı | 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takip sonucu, "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.



Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; mağdur kişileri faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri, mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları tespit edildi.



ydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ise online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura ve fişlerin muhasebeciler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilerek haksız yere vergi iadesi alındığı tespit edildi. Olayla ilgili 18 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ile yaklaşık 220 milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda da "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak kişiler ile anlaştıkları, bu kişilerin kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek kişilere benzeyen ve "Joker" olarak tabir edilen yeni fotoğraflar türeterek kimlik kartı almalarını sağladıkları, yazılı ehliyet sınavına, düzenlenen sahte kimlik ve dinleme cihazları ile girerek anlaştıkları kişilerin sınavdan geçmesini sağladıkları tespit edildi.

