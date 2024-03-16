4 yaşındaki Recep'ten acı haber

Dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde yola çıkan Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.



Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Küçük Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.