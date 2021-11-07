43. İstanbul Maratonu başladı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştiriliyor.



Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.



Organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.



Corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunlu.

54 ELİT ATLET KATILIYOR

Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi daha önce kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi olan atletler organizasyonda yarışacak.



Yarışın dikkat çekici isimlerinden biri de geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşan 22 yaşındaki genç Ugandalı Victor Kiplangat.



Kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno öne çıkıyor.



Yarışa katılan elit atletler arasında 2 saat 30 dakikanın altında performansı olan sekiz isim bulunuyor.



İstanbul Maratonu'nda Türk atletler arasında da ayrı bir mücadele yaşanacak. Erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yarışacak. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin, maraton koşacak.

ÖDÜLLER



Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.



Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.



Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

YOLLAR KAPATILDI

43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.



Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

