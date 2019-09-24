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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48 i halen aktif çalışan 50 Astsubay rütbesinde asker şüpheli hakkında 24.09.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.
20 ili kapsayan Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Şu ana kadar 26 şüpheli yakalanmıştır."