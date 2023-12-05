5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor: Dünya Kadın Hakları Günü mesajları

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."

"Kadınlarını geri bırakan toplumlar,geride kalmaya mahkumdur. K. Atatürk"

"5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yılı!"

"Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Eşitlik için büyük bir adımın atıldığı bugünde, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle birlikte toplumda farkındalıkta oluşturulmuştur. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesidir."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değer, çağdaş haklar ve özgürlükler ile birlikte; siyasi konularda da ön plana çıkmalarının yolunu açan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89.yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."



"Kadın güçlüyse toplum da güçlüdür. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun..."

"Hayatımızın her anına varlıklarıyla değer katan, desteklerini bizden hiç bir zaman esirgemeyen, emeğin ve fedakarlığın simgesi tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum."



"Başta Türk Metalli kadın emekçilerimiz olmak üzere tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz."

"Hayatımızın her anına varlıklarıyla değer katan, desteklerini bizden hiç bir zaman esirgemeyen, emeğin ve fedakarlığın simgesi tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum."



