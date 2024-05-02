Yol verme tartışmasında belediye otobüsü şoförüne dayak

Adana'da, elektrikli bisikletteki Ahmet Y. (29), Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19), yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsü şoförü Aytaç D.'yi (44) tekme tokat dövdü. Yolcuların araya girmesiyle kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan otobüs şoförü Aytaç D. hastaneye kaldırıldı.

Yol verme tartışmasında belediye otobüsü şoförüne dayak

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Aytaç D. yönetimindeki belediye otobüsü, yolcu almak için durağa girmek istedi.

Bu sırada sağında ilerleyen elektrikli bisikletli Ahmet Y., yol verme yüzünden şoförüyle tartıştı. Ahmet Y. ile bisikletteki Süleyman Ş. ve Mahmut Y., otobüsün camlarını yumrukladı.

Şüpheliler, otobüsten inen şoför Aytaç D.’ye saldırıp, tekme tokat dövdü. Aytaç D. aldığı darbelerle kanlar içinde yığılırken, yolcuların engellediği şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aytaç D.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheliler ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Aytaç D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

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