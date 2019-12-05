5 Aralık Perşembe hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağış yerini sakin bir hava bırakıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer kar yağışı beklenirken Meteoroloji Karaman, Adana ve Osmaniye'yi kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Sağanak yağışlar Doğu Karadeniz başta Trabzon, Ordu, Giresun'da da etkili olacak. İstanbul'da bugün hava ise parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu, hava sıcaklığı ise 11 civarında olacak.

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Yurdun Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. 

Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış bugün etkisini kaybederken alınan tahminlere göre İstanbul'da Salı gününe kadar yağmur beklenmiyor. 

Hafta genelinde hava sıcaklıklarının 13-14 derece civarında olacak.

İstanbul ise bugün, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 3 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı - 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 6

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