5 Aralık Perşembe hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Yurdun Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



05 Aralık 2019 - (Perşembe)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌨️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/4uns7yremt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 5, 2019

Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

Haftalık Hava Tahmini

(05 - 11 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda ise artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Ug3LHAkmfz — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 4, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış bugün etkisini kaybederken alınan tahminlere göre İstanbul'da Salı gününe kadar yağmur beklenmiyor.

Hafta genelinde hava sıcaklıklarının 13-14 derece civarında olacak.

İstanbul ise bugün, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 3

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18



Antalya: Parçalı bulutlu 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8



Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı - 1



Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 6