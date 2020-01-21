5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira tazminat kararı

İstanbul'da 5 yaşındaki Yaren'ın hafriyat kamyonu altında ölümüne 69 bin TL tazminat kararı verildi.



Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da günü, şoför Erdal Yavuz'un harfiyat kamyonuyla Adnan Kahveci caddesini takiben Vatan caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç'a çarptığı kazada, Yaren hayatını kaybetmişti.



Babaanne Hatice Aluç ise ağır yaralandı. Yusuf ise yara almadan kurtulmuştu.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şoför Erdal Yavuz, "taksirle yaralama" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayda kusuru olduğu iddia edilen babaanne Hatice Aluç'a ise torunu Yaren Aluç'un ölümü nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığı belirtilerek ceza verilmemişti.

375 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI



Mahkeme devam ederken Yaren'in ailesi manevi zararlarının karşılanması için şoför Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat İnş. ve Tic. ltd. şirketi aleyhine toplam 375 bin tl'lik tazminat davası açtı.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira verildi.

Ayrıca Yusuf Emin'in yaşadığı şok nedeniyle 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminat cezası verildi.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi. Ailenin avukati Nebi Alıcı, verilen tazminatın caydırıcı bir özelliği olmadığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.



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