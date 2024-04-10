5'nci kat penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki evlerinin penceresinden bakan Suriye uyruklu Naya Yousef, iddiaya göre; dengesini kaybederek düştü.

Binanın altındaki dükkanın tentesine çarparak beton zemine düşen küçük kız, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yousef'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatılırken, küçük kızın anne ve babasının olay sırasında evde olduğu öğrenildi.