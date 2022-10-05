6 Ekim resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı? (6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu)

6 Ekim İstanbul Kurtuluşu sebebiyle birçok kişi tarafından resmi tatil araştırmaları başladı. Okulların 6 Ekim'de tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?



6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim resmi tatil değil.

6 Ekim tarihinin resmi tatil olmaması sebebiyle okulların tatil olması durumu söz konusu değil. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.

6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında da mesaileri aynen devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde açık olacak.