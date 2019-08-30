Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da, öğleden itibaren ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışlar, öğle saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan'da yer yer etkili olacak.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklık Iğdır ve Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Kars ile Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

