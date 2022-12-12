6 yaşında evlendirme skandalı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (Kabine Toplantısı)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

KUMLUCA'DA SEL FELAKETİ

Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Sel felaketi sonrası devletimiz tüm kurumlarıyla çalışıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Dünyanın tarihi bir dönüşümün içine girdiği dönemde Türkiye yüzyılı vizyonu daha da önem kazandı.Yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız.

Yıkıcı değil yapıcı rekabet ile Türkiye yüzyılında yol alacağımıza yürekten inanıyorum.

BAŞÖRTÜSÜNE İLİŞKİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz.

Siyaseti halka dayanarak yapmak yerine küresel vesayet araçlarının ülkemizdeki temsilciliğine soyunmak asırlık Cumhuriyet tecrübesinden nasiplenmemektir.

TERÖRLE MÜCADELE

Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI

Enflasyon ve hayat pahalılığının iç ve dış sebepleri var. İçeride kimi panikten, kimi art niyetten kaynaklanan fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçek.

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği gerçeği ortada.

Malı veya hizmeti, akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar, kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalı.

Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun.

Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz.

6 YAŞINDA "EVLENDİRME" SKANDALI

13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız.

Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.

Yapılan çalışmaları görmezden gelen bir muhalefet var. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. PKK'nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi gösterin.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip edip, neticelendireceğiz.

KARADENİZ GAZI



Enerjinin her alanında son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin keşifl verdik. Bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmelerin, çalışmalar nihayete erdiğinde kamuouyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu anda yerli gazımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmaya hasretmiş durumdayız.

Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik. Boru hatlarımızı, gaz depolama tesisimizi de genişlettik. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizin kapasitesi 6 milyar metreküpe ulaştı. Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız. Cuma günü 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri doğalgaz tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE TEŞVİK PROGRAMI

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz.

Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.

KYK BURS VE KREDİLERİ 1250 TL OLDU

Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya çıkarıyoruz.