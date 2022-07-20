62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kırsal Timinciler Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Fatma Bayram, bugün saat 07.00 sıralarında, yanında kaldığı oğlu Kadir Bayramı'n evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Belediye tabibinin gelmesinin ardından Kadir Bayram, aynı mahallede, 500 metre ilerde oturan kardeşinin yanında kalan babası Hasan Bayram'a durumu bildirmek istedi. Ancak, köyde cep telefonların çekmemesi nedeniyle komşularıyla haber gönderdi. Eşinin öldüğünü haber vermek için giden komşuları, Hasan Bayram'ın da saat 09.00'da eşi gibi yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Annesinin ardından babasını da kaybettiğini komşularından öğrenen Kadir Bayram, çifte acı yaşadı. Bayram çiftinin 2 saat arayla yaşamını yitirmesi köyde üzüntüye neden oldu.



Anne ve babasının 62 yıl aynı yastığa baş koyduğunu belirten Kadir Bayram, "Annem bizim yanımızda kalıyordu. Saat 07.00 sıralarında su istedi. Verdiğim suyu içtikten sonra, sedire uzanıp, hareketsiz kaldı. Aile doktorumuza haber verdim. Yaptığı kontrolde öldüğünü belirledi. Annemin öldüğünü diğer evde kalan babama haber vermeleri için bir komşumuzu yolladım. Oradan da bize babamın da öldüğü haberi geldi. Anneme üzülürken aynı anda babamı da kaybettim. Acımız büyük" dedi.