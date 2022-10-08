7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

İlişkili Haberler

Ceren'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye

Ceren'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye

Tranzon'da  Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü öğrenci servisinden inen M.Ö.İ, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K. idaresindeki otomobil, M.Ö.İ'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. M.Ö.İ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...