8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ne ret: Eğlence mekanına para cezası

AYRIMCILIK OLGUSU TAM DA "ERKEKLERİN İÇKİ TÜKETTİKLERİNDE RAHATSIZLIK VERECEĞİ" GİBİ ÖN YARGILARDAN BESLENMEKTEDİR"



İşletmenin, "Tamamı erkek grupların, içkinin tesiriyle kadın misafirleri rahatsız edici tavırlarda bulundukları" iddiasına kararında yer veren TİHEK, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kadınların içki tükettiklerinde rahatsızlık vermeyeceği ancak erkeklerin içki tükettiklerinde rahatsızlık vereceği ve diğer müşterilerin rahatsız olacağı inancı bir ön yargıdan ibarettir ve ayrımcılık olgusu bunun gibi ön yargılardan beslenmektedir. Kaldı ki somut olayda başvuran ve arkadaşlarının bu yönde bir tavır sergileyip kadın müşterilere rahatsızlık vereceğine ya da daha önce bu tarz tavırlarda bulunduklarına ilişkin objektif bir değerlendirme de yer almamaktadır. Yalnızca ön yargı ve varsayımdan hareketle erkeklerden oluşan grupların İşletmeye alınmaması ile elde edilmek istenen amacın meşru olmadığı kanaatine varılmıştır."

DAMSIZ GİRİLMEZ NE DEMEKTİR?

Türkçede kullanılan "Damsız girilmez." deyimi "Bir eğlence merkezine girerken yanında kız arkadaşın olmadan içeri giremezsin." anlamına gelmektedir. Burada da kullanılan "dam" kelimesi Fransızca'dan dilimize girmiştir. “Dans esnasında erkeğe eşlik eden kadın, dansta kavalyenin eşi” anlamındadır.