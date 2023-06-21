8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki R. M. D.’nin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri 3 çocuğa can, korneaları ise 2 çocuğa ışık oldu.

8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

’da 17 Haziran’da geçirdiği sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R.M.D. adlı erkek çocuğun, gerçekleşti.

R.M.D.’nin ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine R.M.D.’nin karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, yapılan operasyonla alındı.

R.M.D.’nin böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul’daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde yer alan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Korneaların ise 2 çocuk hastaya nakledildiği bildirildi.

Çocuğunun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutundu. Korneaları ile de 2 çocuğumuz ışığa kavuştu. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

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