82 kişiye mezar olan binanın davasında aileler tepkili: “Taksirle öldürmeden değil, olası kasıtla öldürmeden yargılansınlar”

AİLELER OLASI KASITLA ÖLDÜRMEDEN YARGILAMA İSTİYOR



Yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren aileler ise yargılama sürecine tepkili. Aileler, sanıkların taksirle adam öldürme suçundan değil, olası kasıtla adam öldürme suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.



Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdurların avukatı Nazan Akça Subaşı, “Bu duruşmada, fenni mesul olan kişi ısrarla istifa ettiğini ve hiçbir yasal sorumluluğun olmadığını beyan etti. Belediyeden gelen müdür ise kimsenin yazılı olarak fenni mesullükten istifa etmediğini, istifaların sözlü değil yazılı olarak yapılabileceğini söyledi. Ayrıca fenni mesul istifa ederse inşaatın durdurulacağı belirtildi. Bu tahliye talebi reddedildi. Sanık avukatları kolon kesme iddialarını yinelediler. Ancak tanık beyanlarında kolon kesme iddialarının doğru olmadığı olduğu ortaya çıktı.” dedi.



Subaşı, “Biz dosyanın olası kast ile devam etmesini talep ettik. Bu dosyalar eğer olası kast ile adam öldürmeden ilerlerse hak ettikleri cezayı o zaman alırlar. Eğer taksirle adam öldürmeden yargılanırlarsa maksimum alacakları ceza 22,5 yıldır.” ifadelerini kullandı.

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