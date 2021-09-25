9 aylık bebeği olan eşini 2 gün işkence ederek öldürdü

Kocaeli'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü.

Olay 23 Eylül Perşembe gecesi Derince ilçesinde meydana geldi. 9 aylık bebekleri olan Hatice Senem ile Mehmet Senem tartışmaya başladı.

Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Senem’in öldüğünü belirledi.



BAŞINA ALDIĞI DARBE ÖLDÜRDÜ

Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca şiddete uğradığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Ölen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



BEBEĞİNİN YANINDA KATLEDİLDİ



Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, “Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

''HER GÜN TEHDİT EDİYORDU''

Kızının eşi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini söyleyen Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi” dedi.