9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde oyun oynadığı odanın penceresinden düşen 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Haberler - İHA 27.07.2022 - 06:14

9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 5’inci kattaki evlerinin odasında, pencerenin kenarındaki yatakta oyun oynayan yabancı uyruklu S.D. (9) dengesini kaybederek aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı S.D.’yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği binada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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