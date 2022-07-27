9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

Haberler - İHA 27.07.2022 - 06:14
İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 5’inci kattaki evlerinin odasında, pencerenin kenarındaki yatakta oyun oynayan yabancı uyruklu S.D. (9) dengesini kaybederek aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı S.D.’yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.
Polis ekipleri de olayın meydana geldiği binada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.