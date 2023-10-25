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ABD uçak gemisi ziyareti | Selçuk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisini ABD uçak gemisine yaptığı ziyaret nedeniyle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bayraktar, "Sadece uçak gemisine gitmedim, üniversitelerine de gittim. Ama hayatımın her gününde, her anında Türkiye’nin Kızılelma’sı için çalıştım" dedi.

ABD uçak gemisi ziyareti | Selçuk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı , CHP Genel Başkanı 'nun kendisini ABD uçak gemisine yaptığı ziyaret nedeniyle eleştirmesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bayraktar,, "Mesele nereye gittiğin değil, kime hizmet ettiğin" şeklinde başladığı konuşmasına, "Sadece uçak gemisine gitmedim, üniversitelerine de gittim. Ama hayatımın her gününde, her anında ’nin Kızılelma’sı için çalıştım." dedi.

"Biz o gemiye, 20 senelik hayalimiz Kızılelma'yı, TCG-Anadolu'ya nasıl indirip kaldırırız diye bakmaya gideriz." diyen Bayraktar, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nu milli teknoloji hamlesini engellemeye çalışmakla da eleştirdi.

Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda TCG Anadolu'nun, ABD'nin uçak gemisi ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatta davet üzerine uçak gemisine giderek incelemelerde bulunmuştu.

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