ABD'de bir ilk: Türkiye kaşıtı Menendez "Yabancı ajan faaliyetleri"nden suçlu bulundu

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde 9 hafta süren yargılama sonucunda karar açıklandı.



Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.



Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.



70 yaşındaki Senatör, 16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkarılmıştı. Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etmişti.



MENENDEZ'E İSTİFA ÇAĞRILARI



Demokrat Senatör Menendez, jürinin kararını açıklamasından sonra mahkeme çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tekrar masum olduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini söyledi.



"Hakkımda yabancı bir ülke için çalıştığım kararı, bütün Kongre üyelerinin faaliyetlerini tehlikeye atar." şeklinde konuşan Menendez, kararın temyizden döneceği konusunda ümitli olduğunu belirtti.



Menendez'in jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından Kongre'deki Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senatör'e acil istifa çağrısı yaptı.



Schumer, "Jürinin 'suçlu' kararından sonra Senatör Menendez artık seçmenleri, Senato ve ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir." ifadesini kullandı.



New Jersey Valisi Phil Murphy de Menendez'in yasaları ve Kongre üyesi olarak kendine olan güveni ihlal ettiğini belirterek Senatör'ün istifasını talep etti ve kararın, gücü ne olursa olsun tüm bireylerin hukuka tabi olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Menendez'in cezasının belirleneceği duruşma 29 Ekim'de yapılacak.



Menendez, "yabancı ajan olarak faaliyet göstermekten" jüri tarafından suçlu bulunan ilk ABD'li senatör oldu.