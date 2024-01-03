Abi-kardeşin acı ölümü

Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak ağabeyinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Abi-kardeşin cenazeleri Burunköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.