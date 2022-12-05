Adalet Bakanı Bozdağ'dan anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama

Başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifinin ayrıntıları belli oldu.



TRT Haber yayınına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. maddesine 2 fıkra ekleneceğini söyledi.



Düzenlemelerin neler getireceğini anlatan Bozdağ, birinci fıkranın 'temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hzimetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının açık veya örtülü olması şartına bağlanamaz' şeklinde olacağını söyledi.

Bozdağ'ın açıklamasına göre maddeye eklenecek ikinci fıkrada "Hiçbir kadın dini inancı nedeniyle başını örtmesi, tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim, çalışma, seçme-seçilme siyasi faliyette bulunma kamu hizmetleri ile diğer temel hak ve hürriyetleri kullanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz" ifadeleri yer alacak.

"AİLE KADIN İLE ERKEĞİN EVLENMESİYLE KURULUR"

Teklif, Anayasa'nın 41. maddesinde de değişiklik öngörüyor. Bu düzenlemenin de ailenin korunmasıyla ilgili önemli bir konu olduğunu söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

Birinci fıkrası aile, Türk toplumunun temelidir. Aile birliğinin kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir ve ve eşler arasında eşitliğe dayanır şeklinde değiştiriliyor.

Geçen hafta imzaya açılan teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



ANAYASAL GÜVENCE



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.