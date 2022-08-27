Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili eleştirilere tepki

Adalet Bakanı Bozdağ, imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tututlanan şarkıcı Gülşen'le ilgili açıklama yaptı.



Yozgat’ta toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.



Bozdağ şunları söyledi:



"Türkiye'de şu anda 1,3 milyon civarında imam hatipte okuyan öğrencimiz var. Bakın anamuhalefet partisinin genel başkanı, altılı masanın etrefında toplananlardan bu sözler karşısında tek bir cümle doğru dürüst duydunuz mu? Tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin o hakim kararıdır eleştirilebilir. Eleştirirken deyin ki, bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir."



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, Hakimlere tehdit eden ve serbest bırakın diyen üstten buyurmacı tavır ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeden anladığı şey samimi değil, seçime dönük stratejik bir projedir. Niye çıkıp bu söylenen lafları kabul etmeyiz açıklaması var mı, yok" dedi.

