Adalet Bakanı Gül'den Metin İyidil açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili son sözü nihai merci olan Yargıtay'ın söyleyeceğini bildirdi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit GülAnkara Hakimevi'nde düzenlenen Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbede mahkum olan, istinaf sürecinde tahliye edilen, buna itiraz üzerine de tekrar tutuklanan İyidil ile ilgili soru üzerine Bakan Gül, yargıya intikal eden konuyla ilgili söz söylemesinin doğru olmayacağını belirtti.

Yargı sürecinin saygıyla beklenmesi gerektiğine işaret eden Gül, "Nihai merci Yargıtaydır, Yargıtay son sözünü verecektir. Devam eden bir süreçle ilgili, bir hukukçu olarak söz söylemem, yorum yapmam doğru değil. Yine HSK'nin idari soruşturması devam ediyor. O süreçle ilgili daire, ilgili yetkililer takip ediyorlar. Süreci sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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