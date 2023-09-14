Adalet Bakanı Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raporunu eleştirdi.

Bakan Tunç, AP'nin Türkiye raporuna şu sözlerle tepki gösterdi:

''AP'nin 2022 Türkiye raporundaki ifadeler Türkiye'nin haketmediği sözler. Tek taraflı hazırlanmış bir takım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden onların etkisi ile hazırlanan bir rapor. Hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı anlamındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil. Bu raporun bizde bir değeri yoktur.''

''SEZGİN TANRIKULU HAKKINDA SAVCILIĞA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ''



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştiren Adalet Bakanı, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek." dedi.

MSB DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da Mehmetçiğin tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun, dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edildiği belirtilerek, "Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar." ifadeleri kullanılmıştı.