Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yangınlarla ilgili 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını belirtti.
Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini ifade etti. Tunç, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Hatay Belen’de 2 şüphelinin gözaltına alındığını, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Tunç, "Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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