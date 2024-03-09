Kayıp telefonun gizemi çözüldü: "Eylem Tok 'Sahibine vereceğim' diyerek aldı"
Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın soruşturmada tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Kaza sırasında aynı araçta bulunan Z.H.D., ifadesinde “Benim elimde yaralı şahsın telefonu olduğunu ve bu telefonu gidip olay yerine bırakmamız gerektiğini söyledim. O esnada K.A. taksiye bindi ve olay yerine gideceğini düşünerek yanında bulunan telefonu K.A.’ya verdim. Akabinde K.A. böyle bir sorumluluğu taşıyamayacağını söyledi ve telefon site girişinde bulunan duvarın üzerine bıraktı." dedi. Güvenliğin gelerek telefonu aldığını da ifadesine ekleyen Z.H.D., Eylem Tok'un telefonu sahibine vermek için aldığını dile getirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlatmıştı.
Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C.'yi de alarak Mısır'a oradan da ABD'ye kaçmasının ardından T.C.’nin kullanmış olduğu araçtaki arkadaşlarının karakolda vermiş olduğu ifadeye ulaşıldı.
Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı | Bakan Tunç: İadeleri istendi