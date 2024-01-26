Adalet Divanı'nın İsrail kararına Ankara'dan ilk yorumlar

İsrail, soykırım suçlamasıyla yargılanacak. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in soykırım davasına ilişkin dosyanın reddi talebini reddetmesi Ankara'da olumlu karşılandı.

ERDOĞAN: İHTİYATİ TEDBİR KARARINI DEĞERLİ BULUYOR, MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz." dedi.



Türkiye'nin ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

YILMAZ: SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir. İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.



KURTULMUŞ: İNSANLIK CEPHESİNİN HAKLILIĞINI İSPATLAYAN İLK ADIM



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kararın önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, "Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, karara yönelik şunları kaydetti:

"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, davayı yerinde takip eden milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."

ÇELİK: NETANYAHU YÖNETİMİ İNSANLIK VE TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:



"Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Uluslararası Adalet Divanının kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm insan hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz.



Uluslararası toplumla birlikte bu kararı takip edecek ve İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu katliamları durdurmak üzere mücadele etmeye devam edeceğiz. Netanyahu yönetimi, Filistin'de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir. Uluslararası Adalet Divanının kararı noktasında yasal başvurucu olan Güney Afrika yetkililerine ve halkına, insan hakları hukukçularına ve davayı yerinde takip eden milletvekillerimize müteşekkiriz."

ALTUN: SON DERECE ÖNEMLİ BİR HAMLE, UMARIZ HUKUK ÜSTÜN GELİR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İsrail'in savaş suçları ve soykırım hamleleri nedeniyle cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Altun, "Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’in soykırımlarının Güney Afrika'nın başvurusu sonrasında yargılamasını son derece önemli bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Umuyoruz, burada hukukun üstünlüğü ilkesi üstünün hukuku gasbına galebe çalabilir ve hukukun üstünlüğü üstün gelir.'' dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "İhtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.'' ifadesi kullanıldı.



TUNÇ: KARAR İNSANLIK SUÇUNUN SONA ERDİRİLMESİ AÇISINDAN OLUMLU



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanı'nın davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.

Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti:



"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."

