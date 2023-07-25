Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtiliyor.

Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ()  deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 08.44'te meydana gelen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Panik yaşatan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtiliyor. 

Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem - 1 Kozan'da metruk binanın duvarları deprem nedeniyle yıkıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisinin olduğunu söyledi.

DEPREM SONRASI 3 ARTÇI

5,5'lik depremin ardından Kozan merkezli 3 artçı deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların ikisinin 2,7 birinin ise 3,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

OKAN TÜYSÜZ: BEKLENEN BİR DEPREMDİ

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