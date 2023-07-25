Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 08.44'te meydana gelen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Panik yaşatan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtiliyor.