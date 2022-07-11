Adana'da 'acil servis basıldı' iddiasına yalanlama

Adana Çukurova Devlet Hastanesi, "acil servis hasta yakınları tarafından basıldı" iddiasını yalanladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.07.2022 - 09:54

Adana'da 'acil servis basıldı' iddiasına yalanlama

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Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğince, hasta yakınları tarafından "acil servisin basıldığı ve hizmet vermediği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başhekimliğin yazılı açıklamasında, dün saat 21.00 civarında acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi.

Bunun üzerine adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Acil servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir.

Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir.

Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır."

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