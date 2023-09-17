Adana'da DAEŞ operasyonu: 5 tutuklama

Adana'da DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Adana'da DAEŞ operasyonu: 5 tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 adreste yapılan aramalarda, 17 terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, teröristlerden 5'inin tutuklandığını 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silahın ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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