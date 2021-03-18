Adana'da evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı 18.03.2021 - 10:43

Adana'da evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Yakup S.'nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, üç katlı müstakil evin damından sarkıttığı boya kovasıyla uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlıyı, adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Adreste 22 pakette 28,96 gram eroin ele geçirildi.

Yakup S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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