Adana’da kablo hırsızı 180 evi internetsiz bıraktı

Adana’da 85 metre internet kablosunu çalan hırsız, iki mahalleyi internetsiz bıraktı.
İddiaya göre, Yusuf Ç. isimli kişi 17 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, 26 Ocak günü de Çamlıbel Mahallesi’nde bir firmaya ait internet kablolarını keserek çaldı.
180 EVİN İNTERNETİ KESİLDİ
Her iki mahallede 180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi.
Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti.
Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti.
“GÖRÜNTÜLERDEKİ BANA BENZİYOR AMA BEN YAPMADIM”
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım.” dedi.
Yusuf Ç.’nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
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