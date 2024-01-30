Adana’da kablo hırsızı 180 evi internetsiz bıraktı

“GÖRÜNTÜLERDEKİ BANA BENZİYOR AMA BEN YAPMADIM”



Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım.” dedi.



Yusuf Ç.’nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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